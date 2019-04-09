Пилот случайно нажал не ту кнопку и заставил пассажиров проститься с жизнью

Сотрудники авиакомпании пообещали разобраться в инциденте

Пилот перепутал кнопки и напугал пассажиров Фото: Depositphotos

На борту самолета Сингапур — Лондон, который принадлежит авиакомпании British Airways, началась паника, после того как пилот перепутал кнопки в своей кабине.

"Сначала отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть", — поделился воспоминаниями с журналистами The Sun один из пассажиров, 24-летний Митчелл Уэбб.

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Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление, так как оно включилось из-за технической ошибки, и один из бортпроводников пообещал устранить неполадки в системе.

"И даже после всей этой паники мы не получили от пилота ни извинений, ни объяснений", — пожаловался Уэбб.

Однако позже авиакомпания принесла извинения пассажирам в электронных сообщениях и пообещала разобраться в инциденте.

Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

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