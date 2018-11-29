Пилот заснул и полетел мимо аэропорта в открытый океан

После возвращения самолет успешно приземлился

Самолет. Фото: pixabay

В Австралии с пилотом самолета произошел необычный инцидент. Мужчина проспал посадку и пролетел мимо аэропорта в открытый океан. После возвращения самолет успешно приземлился и совершил в этот день еще семь рейсов.

Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) провело расследование и определило, что пилот действительно заснул. Сообщается, что 8 ноября девятиместный самолет Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air совершал грузовой рейс из города Девонпорт, Тасмания, на остров Кинг. Во время полета пилот пропустил посадку и пролетел на 46 километров дальше аэропорта. Пилот был единственным человеком на борту.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Aerobus А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями.