Питон обвил ногу справляющего нужду подростка

В Австралии на подростка в туалете напал питон. Об этом сообщил новостной портал ABC News.

Инцидент произошел в прибрежном районе Саншайн-Кост в понедельник 19 марта. 17-летний юноша вечером отправился по нужде, и когда присел на унитаз, почувствовал, что его ногу обвивает что-то холодное. Он опустил глаза и обнаружил большую змею.

Ему удалось освободиться, ударив по питону свободной ногой, он выбежал из туалета и запер там змею. Укусить его она не успела.

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Мать юноши попыталась прогнать 1,8-метрового питона самостоятельно, но змея вела себя очень враждебно. Прибывший на место змеелов признал, что это одно из самых агрессивных пресмыкающихся за всю его практику.

Напомним, питон съел кота и попытался скрыть "улики": появилось видео.

Электрик ремонтировала проводку, когда увидела, что под домом ее клиентов восьмикилограммовый аметистовый питон, который уже успел съесть кота. Маро 15 лет проработала в приюте для диких животных и знала, как обращаться со змеей. Она выловила питона и выпустила его в лес.

Кроме этого, мы писали, что самая длинная ядовитая змея на планете погибла "в объятьях" умирающего питона.