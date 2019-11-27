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Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Змея бросилась на жертву, впилась зубами ей в голову, принялась душить, а потом проглотила

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Питон проглотил оленя на водопои Фото: David Clode / Unsplash
Питон проглотил оленя на водопои
Фото: David Clode / Unsplash

Cотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в интернете видео охоты питона на оленя. Животное, пришедшее на водопой, не заметило огромную змею, которая скрывалась под водой, и погибло. Ролик записали камеры видеонаблюдения в индийском штате Махараштра.

"Когда питоны убивают добычу, они используют своего рода засадный метод, прыгая, атакуя ее и хватая зубами всего за 50 миллисекунд", – рассказывает Сусанта Нанда в интервью порталу NDTV.

Смотрите видео: питон прервал службу в индийском храме

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как один из четырех оленей на водопои оказался в пределах досягаемости питона. Змея бросилась на жертву, впилась зубами ей в голову, принялась душить, а потом проглотила.

Ранее в Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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