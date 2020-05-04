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Пивоварня из-за карантина раздает всем желающим бесплатное пиво

Владельцы заведения произвели около 80 бочек пива, однако не смогли его реализовать

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:16

В британском графстве Нортумберленд пивоварня Alnwick Brewery Company начала бесплатно раздавать пиво всем желающим. Как объяснили владельцы заведения, перед Пасхой они сделали заготовку алкогольного напитка – около 80 бочек, однако после того, как в стране были закрыты рестораны и пабы, не смогли его реализовать. Об этом сообщает издание CNN.

"Очередь была аж за пределами городской площади сегодня утром", – рассказал совладелец предприятия Йэн Робинсон. Он также попросил любителей пива взамен сделать добровольные пожертвования в пользу Национальной службы здравоохранения Великобритании. Последние три недели Робинсон раздавал пиво каждую пятницу, что позволило ему собрать 940 фунтов стерлингов (1180 долларов).

На пивоварне бесплатно раздали пиво всем желающим
На пивоварне бесплатно раздали пиво всем желающим
Фото: Unsplash

"Местные жители, жаждущие бесплатного пива, приходили в основном с бутылками из-под газировок. Однако были и такие клиенты, кто явился с двумя 20-литровыми емкостями", – смеется мужчина.

Напомним, компания Coors Light доставила 150 банок пива 93-летней женщине в американском штате Пенсильвания, после того как она попросила больше хмельного напитка во время карантина. Кроме этого, мы рассказывали, что американцы во время карантина массово скупают алкоголь.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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