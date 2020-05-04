Пивоварня из-за карантина раздает всем желающим бесплатное пиво

Владельцы заведения произвели около 80 бочек пива, однако не смогли его реализовать

В британском графстве Нортумберленд пивоварня Alnwick Brewery Company начала бесплатно раздавать пиво всем желающим. Как объяснили владельцы заведения, перед Пасхой они сделали заготовку алкогольного напитка – около 80 бочек, однако после того, как в стране были закрыты рестораны и пабы, не смогли его реализовать. Об этом сообщает издание CNN.

"Очередь была аж за пределами городской площади сегодня утром", – рассказал совладелец предприятия Йэн Робинсон. Он также попросил любителей пива взамен сделать добровольные пожертвования в пользу Национальной службы здравоохранения Великобритании. Последние три недели Робинсон раздавал пиво каждую пятницу, что позволило ему собрать 940 фунтов стерлингов (1180 долларов).

На пивоварне бесплатно раздали пиво всем желающим Фото: Unsplash

"Местные жители, жаждущие бесплатного пива, приходили в основном с бутылками из-под газировок. Однако были и такие клиенты, кто явился с двумя 20-литровыми емкостями", – смеется мужчина.

Напомним, компания Coors Light доставила 150 банок пива 93-летней женщине в американском штате Пенсильвания, после того как она попросила больше хмельного напитка во время карантина. Кроме этого, мы рассказывали, что американцы во время карантина массово скупают алкоголь.

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