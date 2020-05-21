Плакал весь подъезд: девушка отправила бывшему парню весьма неожиданный подарок: видео

К символической посылке неумолимая мстительница приложила записку

Девушка по фамилии Чао из провинции Шаньдун на востоке Китая решила отомстить своему бывшему парню после расставания. Для этой цели она отправила на его домашний адрес тонну лука. К символической посылке неумолимая мстительница приложила записку: "После расставания я плакала три дня, поплачь теперь ты". Об этом пишет издание Jakarta Post.

Девушка чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений. Узнав о том, что молодой человек не переживает из-за разрыва отношений, она пришла в ярость.

Молодой человек, как выяснилось, оказался слишком предприимчив. Весь лук он быстро перепродал, заработав на "прощальном подарке" тысячу юаней (свыше 140 долларов). Он пояснил, что с Чао они расстались больше года назад.

По словам соседа бывшего возлюбленного Чао, он не уверен, что тонна лука заставила парня плакать. "Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком", – сказал он.

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