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Плакал весь подъезд: девушка отправила бывшему парню весьма неожиданный подарок: видео

К символической посылке неумолимая мстительница приложила записку

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:57

Девушка по фамилии Чао из провинции Шаньдун на востоке Китая решила отомстить своему бывшему парню после расставания. Для этой цели она отправила на его домашний адрес тонну лука. К символической посылке неумолимая мстительница приложила записку: "После расставания я плакала три дня, поплачь теперь ты". Об этом пишет издание Jakarta Post.

Девушка чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений. Узнав о том, что молодой человек не переживает из-за разрыва отношений, она пришла в ярость.

Молодой человек, как выяснилось, оказался слишком предприимчив. Весь лук он быстро перепродал, заработав на "прощальном подарке" тысячу юаней (свыше 140 долларов). Он пояснил, что с Чао они расстались больше года назад.

По словам соседа бывшего возлюбленного Чао, он не уверен, что тонна лука заставила парня плакать. "Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком", – сказал он.

Смотрите видео: мужчина заварил металлические двери соседа

Ранее "Сегодня" писали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир. Также мы рассказывали об американка по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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