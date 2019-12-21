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Платье невесты с пышными формами порвалось на свадьбе: фото

Наряд разошелся на стыке корсета и подола

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Тучную невесту высмеяли в Сети за порвавшееся платье Фото: Sincerely Media / Unsplash
Тучную невесту высмеяли в Сети за порвавшееся платье
Фото: Sincerely Media / Unsplash

В закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье. Несмотря на курьезный инцидент, женщина осталась в банкетном зале.

На опубликованной в Сети фотографии видно, что наряд разошелся на стыке корсета и подола, обнажив складку жира на теле невесты. Наряд удерживался на месте благодаря шнуровке корсета. "Почему никто не может ей помочь?" – подписала изображение его автор.

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Подписчики группы принялись шутить над героиней фото в комментариях. "Вероятно, она затянула ленты так туго, что к концу вечера уже не могла дышать и развязала их", "Вот поэтому плохо быть толстым", "Девочка, еще один шаг, и все увидят, что у тебя под платьем", "У бедняжки нет настоящих друзей", "Надеюсь, к алтарю она шла более опрятной", – высказались они.

Скриншот: That's It, I'm Wedding Shaming

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей Сети.

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