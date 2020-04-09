Платья-подушки, дальгона-кофе и "мусорный флешмоб": тренды в соцсетях во время карантина

Сегодня.Lifestyle выяснили, как люди развлекаются во время самоизоляции

Карантин из-за пандемии коронавируса заставил многих из нас находить различные способы для самовыражения. Некоторые идеи превращаются в настоящие флешмобы. Девушки, например, делают селфи в зеркалах, мастеря платья из подушек и поясов. Сейчас по хештегам #pillowchallenge и #pillowdress можно найти более 10 тысяч изображений в Instagram.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Можно также поэкспериментировать с полотенцем.

А вот житель Амстердама предложил в домашних условиях воссоздавать произведения искусства, запустил хештег #tussenkunstenquarantaine, а затем открыл одноименную страницу в Instagram.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Весело и австралийцам, которые развлекаются, фотографируясь возле мусорных баков в уморительных костюмах. С конца марта Австралия на карантине. Нарушителям изоляции грозит штраф до одной тысячи австралийских долларов. Так что не удивляйтесь.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Не скучают и начинающие кулинары. Девушки из разных уголков мира делятся рецептами и фотографиями дальгона-кофе – это напиток из Южной Кореи на основе растворимого кофе, сахара, горячей воды и молока. За последние пару недель процесс его приготовления успел захватить первые места в мировых трендах соцсетей.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

В YouTube даже появилась специальная инструкция по приготовлению этого напитка. Ролик уже собрал больше миллиона просмотров!

Напомним, ранее появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.

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