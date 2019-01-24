Плавающий с дельфином пес стал звездой сети: видео

Забавные кадры быстро стали вирусными в YouTube

Пес поплавал с дельфином Фото: pexels

В австралийском городе Гленег на видео попал черный лабрадор, плавающий с дельфином в ручьях Патавалонга. Любопытную сцену опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

"Я посмотрела на реку и увидел черного лабрадора, который плыл за дельфином. Они плескалась вместе, а со стороны это выглядело, как будто они играют", – говорит очевидец журналистам издания El Comercio.

Женщина утверждает, что уже через двадцать минут на берегу собралась толпа, чтобы увидеть, как собака и дельфин играют в воде. Но лабрадор на тот момент был очень измотанным. Затем пес вернулся к хозяину на берег целым и невредимым.

"Друзья – это семья, которую мы выбираем себе сами", – комментируют ролик пользователи сети. На момент публикации видео собрало больше 10 тысяч просмотров и десятки "лайков".

Напомним, в сети было опубликовано видео с австралийским падлбордером, которого столкнул в воду дельфин. Ролик был опубликован на Instagram-странице lubricatedsurf. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о расправе двух косаток над дельфином попала на видео.

Также мы сообщали, что у берегов ОАЭ обнаружена крупнейшая в мире популяция индийского горбатого дельфина.