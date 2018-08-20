Племена на грани смерти: фотограф показал невероятные обряды дикарей

Снимки показывают традиционный образ жизни людей

Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт

47-летний фотограф Рикардо Стакерт в течение трех лет снимал исчезающие бразильские племена. Мужчина занимается фотографией уже 29 лет. Снимать коренное население Бразилии начал с 1996 года, когда впервые посетил племя Яноманы, пишет The Sun.

"Фотографии показывают традиционный образ жизни людей, которые живут в гармонии с природой. Они дают общее представление о современной жизни коренных народов в Бразилии", – говорит автор.

Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт Племена в Бразилии. Фото: Рикардо Стакерт 1/11

В 2015 году Рикардо начал делать фотографии для своей книги "Бразильские индейцы", которая должна выйти в 2018 году.

"Я большой сторонник коренных народов. В этом году планирую выпустить книгу и уже сфотографировал почти каждое бразильское племя. Моя цель – показать, как они выживают в современном обществе и, в то же время, в полной гармонии с природой", – рассказал автор.

Напомним, британец показал фото каннибалов, от которых в жилах стынет кровь. Британец Джимми Нельсон больше 20 лет путешествует по миру – фотографирует исчезающие племена дикарей. По возвращении из таких поездок, он организовывает невероятной красоты выставки.

Кроме этого ,мы писали, как мальчики становятся мужчинами: самые страшные ритуалы дикарей. В Украине взрослым считается мальчик, который достиг 18 лет. Но на нашей планете есть такие уголки, где "становление мужчиной" (или обряд инициации) – это настоящая пытка, в результате которой выживает сильнейший.