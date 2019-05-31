Плохие свадебных приметы: как понять, что брак обречен

Свадебные фотографы рассказали, какие сигналы свидетельствуют о скором расставании молодоженов

Фотографы рассказали о самых плохих приметах на свадьбе Фото: Depositphotos

Свадебные фотографы утверждают, что по тому, как пары ведут себя на свадьбе, можно определить, насколько длительными будут их отношения, пишет Huffington Post. Они рассказывают о восьми тревожных сигналах, которые указывают на скорый разрыв.

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Плохие свадебные приметы

Одному из партнеров вообще не интересно фотографироваться.

Более 20% гостей отказались посетить свадьбу.

Все слишком пафосно.

Между гостями произошла ссора.

У пары разные взгляды на финансы.

Пара саркастически шутит во время фотосессии.

Отношения построены исключительно на физической привлекательности.

Молодожены почти не проводят времени вместе во время празднования.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самые удачливые дни для бракосочетания – понедельник (к богатству), вторник (к здоровью), среда (на счастье), а вот четверг и пятница – самые трудные для будущей семейной жизни.

Также "Сегодня" писали, в каком месяце года нельзя выходить замуж.

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