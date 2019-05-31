Плохие свадебных приметы: как понять, что брак обречен
Свадебные фотографы рассказали, какие сигналы свидетельствуют о скором расставании молодоженов
Свадебные фотографы утверждают, что по тому, как пары ведут себя на свадьбе, можно определить, насколько длительными будут их отношения, пишет Huffington Post. Они рассказывают о восьми тревожных сигналах, которые указывают на скорый разрыв.
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- Одному из партнеров вообще не интересно фотографироваться.
- Более 20% гостей отказались посетить свадьбу.
- Все слишком пафосно.
- Между гостями произошла ссора.
- У пары разные взгляды на финансы.
- Пара саркастически шутит во время фотосессии.
- Отношения построены исключительно на физической привлекательности.
- Молодожены почти не проводят времени вместе во время празднования.
Напомним, ранее мы рассказывали, что самые удачливые дни для бракосочетания – понедельник (к богатству), вторник (к здоровью), среда (на счастье), а вот четверг и пятница – самые трудные для будущей семейной жизни.
Также "Сегодня" писали, в каком месяце года нельзя выходить замуж.
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