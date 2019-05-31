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Плохие свадебных приметы: как понять, что брак обречен

Свадебные фотографы рассказали, какие сигналы свидетельствуют о скором расставании молодоженов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Фотографы рассказали о самых плохих приметах на свадьбе
Фотографы рассказали о самых плохих приметах на свадьбе
Фото: Depositphotos

Свадебные фотографы утверждают, что по тому, как пары ведут себя на свадьбе, можно определить, насколько длительными будут их отношения, пишет Huffington Post. Они рассказывают о восьми тревожных сигналах, которые указывают на скорый разрыв

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Плохие свадебные приметы

  • Одному из партнеров вообще не интересно фотографироваться.
  • Более 20% гостей отказались посетить свадьбу.
  • Все слишком пафосно.
  • Между гостями произошла ссора.
  • У пары разные взгляды на финансы.
  • Пара саркастически шутит во время фотосессии.
  • Отношения построены исключительно на физической привлекательности.
  • Молодожены почти не проводят времени вместе во время празднования.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самые удачливые дни для бракосочетания – понедельник (к богатству), вторник (к здоровью), среда (на счастье), а вот четверг и пятница – самые трудные для будущей семейной жизни.

Также "Сегодня" писали, в каком месяце года нельзя выходить замуж.

Смотрите видео: особенности свадьбы по-швейцарски

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