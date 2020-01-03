Плывущие на лодке морские львы рассмешили сеть: видео

На ролике показано, как животные лениво разлеглись на борту небольшого судна

В США два морских льва "захватили" лодку Фото: Davide Dalfovo / Unsplash

Два гигантских морских льва влезли на лодку в заливе Пьюджет-Саунд у побережья Вашингтона в США. Из-за своего веса животные едва ее не перевернули. Смешное видео успел заснять очевидец Джошуа Филлипс.

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На ролике показано, как морские львы лениво разлеглись на лодочке. Вероятно, млекопитающие немного устали и решили передохнуть на борту небольшого судна, однако оно оказалось не рассчитанным на таких "увесистых пассажиров". Стоит отметить, что вес взрослой особи этого вида может достигать от 300 кг до тонны.

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Пользователи пишут забавные посты: "настоящие пираты", "им пора сменить лодку на несколько большую", "после затопления "Титаника".

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Напомним, туристы запечатлели драку морского льва с гигантским осьминогом.Кроме этого, мы рассказывали, как морской лев пробрался в ресторан, наелся и уснул на диване.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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