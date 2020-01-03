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Плывущие на лодке морские львы рассмешили сеть: видео

На ролике показано, как животные лениво разлеглись на борту небольшого судна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
В США два морских льва "захватили" лодку Фото: Davide Dalfovo / Unsplash
В США два морских льва "захватили" лодку
Фото: Davide Dalfovo / Unsplash

Два гигантских морских льва влезли на лодку в заливе Пьюджет-Саунд у побережья Вашингтона в США. Из-за своего веса животные едва ее не перевернули. Смешное видео успел заснять очевидец Джошуа Филлипс.

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На ролике показано, как морские львы лениво разлеглись на лодочке. Вероятно, млекопитающие немного устали и решили передохнуть на борту небольшого судна, однако оно оказалось не рассчитанным на таких "увесистых пассажиров". Стоит отметить, что вес взрослой особи этого вида может достигать от 300 кг до тонны.

Смотрите видео: в Канаде морской лев утащил девочку в воду

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Пользователи пишут забавные посты: "настоящие пираты", "им пора сменить лодку на несколько большую", "после затопления "Титаника".

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Напомним, туристы запечатлели драку морского льва с гигантским осьминогом.Кроме этого, мы рассказывали, как морской лев пробрался в ресторан, наелся и уснул на диване.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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