По четыре гривны: в Хорватии продают дома и земельные участки

Эту акцию придумали местные чиновники, чтобы стимулировать увеличение численности населения

По одной куны (приблизительно четыре гривны) продают дома и земельные участки в хорватском городке Леград. Эту акцию придумали местные чиновники, чтобы стимулировать увеличение численности населения. Ставку власти города делают на иностранных работников, особенно в таких сферах, как туризм и строительство. Об этом пишет Hrvatska Radiotelevizija.

В Хорватии продают жилье за четыре гривны Фото: Depositphotos

Как сообщает издание, человек, купивший участок или дом, должен быть моложе 40 лет. Он обязуется прожить в Леграде не менее 15 лет. Взамен государство субсидирует покупку недвижимости в размере до 35 тысяч хорватских кун (136 тыс. грн) и компенсируют стоимость ремонта в размере до 25 тысяч хорватских кун (97 тыс. грн).

"У нас самый низкий уровень безработицы в округе, учитывая близость таких крупных городов, как Копривница, Лудберг и Прелог. У нас практически нет нетрудоустроенных, поэтому мы и ищем новых работников", – сказал мэр Леграда Иван Саболич.

В настоящее время в Леграде проживает всего 2241 человек, а в самой стране наблюдают длительный демографический спад.

Смотрите видео: как купить дом в Италии за один евро

Ранее "Сегодня" писали об аналогичном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Также мы рассказывали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться