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По-собачьи: Трамп попал в скандал из-за видео с Меланией

Ролик опубликовал на своей странице в Twitter американский сценарист Джеймс Фелтон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Первая леди США Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп
Фото: AFP

Пользователи сети обсуждают недавно появившееся в интернете видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы неуважительно подставился к своей жене – Мелании. Короткий ролик опубликовал на своей странице в Twitter американский телевизионный сценарист Джеймс Фелтон.

В комментарии к ролику автор поста написал слова самого Дональда Трампа: "Никто не уважает женщин больше меня".

На кадрах президент США стоит возле автомобиля в окружении охраны и несколько раз хлопает себя по ноге так, как обычно зовут собаку "к ноге". К Трампу сразу подошла его супруга Мелания.

Смотрите видео: Трамп рассказал о своей встрече с "принцем Китов"

Юзеры возмутились поведением президента. Некоторые саркастично пошутили, что Мелании "даже не дали вкусняшку" или, что такой эффект "достигается длительной дрeссировкой".

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит заметить, что Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. 

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Источник: Сегодня
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