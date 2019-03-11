Победитель лотереи забыл на кассе билет с 273 миллионами долларов: видео

Американец чуть не потерял свой счастливый билет

Мужчина чуть не забыл выигрыш на кассе Фото: pexels.com

Победитель лотереи Майк Вейрски из из американского штата Нью-Джерси едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов после того, как забыл счастливый билет на кассе, сообщает CBS New York.

Мужчина на протяжении года находился в поисках работы. Он тратил около 20 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов, однако спустя какое-то время прекратил игру из-за финансовых трудностей.

За две недели до выигрыша Вейрски снова принялся играть в лотерею. Он приобрел несколько билетов и отложил их на кассе в сторону, чтобы убрать кошелек. Затем американец отвлекся на телефон и вышел из магазина с пустыми руками. Только на следующий день он вспомнил о билетах и вернулся за ними.

Как оказалось, один из покупателей заметил, что Вейрски оставил свои билеты на кассе, и отдал их продавцу. Сотрудник магазина сохранил их до возвращения забывчивого покупателя. Он пришел за забытыми билетами, отнес их домой и спрятал в укромном месте.

Спустя два дня 54-летний американец проверил результаты розыгрыша Mega Millions и обнаружил, что сорвал куш. "Я не мог поверить в свою удачу после всех этих лет игры, — признался он. — Выигрыш изменит всю мою жизнь, поскольку я был безработным". Вейрски отметил, что первым делом планирует приобрести два автомобиля для себя и матери, а также выразил желание найти незнакомца, чтобы лично его отблагодарить.

Напомним, что неделю назад в Lotto Max разыграли так называемый "рождественский" розыгрыш в размере 44,2 млн долларов США. Кроме того, сообщалось,что в ноябре в Канаде выиграли джекпот другой национальной лотереи – "6 из 49" – в размере 9,6 млн канадских долларов ($7,3 млн). Также мы писали, что в октябре двое граждан Канады сорвали джекпот национальной лотереи 6 из 49 в размере 7 млн канадских долларов (5,4 миллиона долларов США).

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