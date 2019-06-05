Победительница "Битвы экстрасенсов" призналась, что она – мужчина

Джулия Ванг призналась на своей официальной странице в Instagram, что у нее синдром Морриса

37-летняя победительница 15-й российской "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг призналась в Instagram, что является генетическим мужчиной.

Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal Джулия Ванг Фото: instagram.com/julie_vangreal 1/11

"Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д'Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса", – написала Ванг. При этом она говорила о себе в мужском роде. Экстрасенс также добавила, что не является трансгендером и не делала пластических операций.

Смотрите видео: как не стать жертвой экстрасенсов

Синдром Морриса – врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

Ранее "Сегодня" писали, как победителя российской "Битвы экстрасенсов" задержала полиция. Также мы опубликовали интервью с победительницей "Битвы экстрасенсов" Ольгой Янковской.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram