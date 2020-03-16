Почему люди покупают столько туалетной бумаги во время пандемии: ответ ученых
Исследователи рассказали, в чем причина большого спроса на этот товар
Пандемия коронавируса "заставила" людей сметать с магазинных прилавков не только медицинские маски, антисептики и продукты питания, но и туалетную бумагу. Это происходит в самых разных странах мира: США, Японии, Великобритании, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, а также в Европе. В чем причина большого спроса на этот товар, написал сайт World Economic Forum.
По словам исследователей, туалетная бумага – это своего рода элемент контроля и безопасности.
"Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль, а туалетная бумага по крайней мере поможет обеспечить гигиену и чистоту", – заявила Ники Эдвардс, преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы.
В свою очередь, доктор Дэвид Саведжи из Университета Ньюкасла назвал туалетную бумагу "идеальным" продуктом. "Это не скоропортящийся продукт и один из немногих товаров, который вы гарантированно когда-то используете", – сказал он.
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Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".
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