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Почему на Масленицу готовят блины

Откуда взялась традиция печь блины на Масленицу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:46
Блины на Масленицу
Блины на Масленицу
Фото: Pixabay

В канун приближающегося праздника Масленицы мы решили рассказать вам, откуда пошла традиция готовить на Масленицу блины, что они символизируют, и какие народные приметы с ними связаны.

Блины издавна считаются главным атрибутом и символом славянского праздника Масленицы. Что символизирует блин? Ответ кажется очевидным. Это блюдо больше всего похоже на яркое, круглобокое, румяное солнце, которому и посвящен праздник.

А ведь именно солнце с языческих времен олицетворяет наступление весны, которое как раз приходится на период весеннего равноденствия и Масленицы. От стремления людей задобрить и расположить к себе небесное светило, от которого зависит тепло, урожай и вся жизнь на земле, и появилась народная традиция печь блины на Масленицу.

Люди верили, что красивые румяные и вкусные блины помогут уговорить солнце отогреть замерзшую за зиму землю и даровать хороший урожай. Чем ярче и разнообразнее накрыт стол на Масленицу, чем больше блинов испечет хозяйка, тем сытнее и богаче будет весь год. По блинам в народе также гадали и предрекали ближайшее будущее. Каждая хозяйка старалась напечь блинов побольше, чтобы их количеству соответствовали солнечные и погожие дни в году, а также достатком и благополучие семьи.

Блины на масленичной неделе готовят каждый день — с понедельника и по Прощеное воскресенье. И каждый день находится повод их есть. К примеру, в среду теща зовет зятя на блины, а в пятницу – наоборот, зять приглашает к себе тещу поесть своих блинов. У каждой хозяйки обязательно был свой собственный рецепт блинов, которым она гордилась.

Еще одно ритуальное качество блинов заключается в том, что это поминальная еда. Первый блин всегда посвящался памяти умерших родственников и отдавался нищим и бедным людям за упокой души. Считается, что тот, кто печет блины на поминки, печется о насыщении души умершего.

Считается, что само слово "блин" пришло к нам как видоизмененное от "млин", "молоть", т.е. мучное изделие, приготовленное из меленой муки. Интересна и название технологии приготовления блинов, дошедшее до нас из старины, со времен печей. Принято говорить, что блины пекут, хотя на самом деле современные хозяйки их жарят на сковороде, а вот процесс выпекания подразумевает тепловую обработку еды в закрытой посуде или духовке.

Ранее мы писали о том, как называется каждый день сырной недели.

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