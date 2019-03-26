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Почтальон ожил через 21 минуту после констатированной смерти

Врачи диагностировали у 38-летнего мужчины остановку сердца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:51
Британец ожил после смерти Фото: freepik.com
Британец ожил после смерти
Фото: freepik.com

В Англии почтальон ожил через 20 минут после того, как врачи констатировали его смерть. Инцидент произошло с жителем Глостера Жоао Араужо 10 лет назад, но только сейчас он решил поделиться своей историей с общественностью.

Мужчина вел автомобиль, когда внезапно потерял сознание. Жене, которая находилась на пассажирском сидении удалось избежать ДТП и вызвать скорую. Врачи диагностировали у 38-летнего Араужо остановку сердца и доставили в больницу. После шестичасовой борьбы за жизнь пациента, медки диагностировали смерть и сообщили о трагедии его жене и детям, пишет Daily Mail.

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Спустя 21 минуту после "смерти" мужчина пришел в себя. Врачи подтвердили, что у мужчины нет повреждений сердца, мозга или тела и не смогли объяснить "чудо". Сам Араужо называет себя чудо-человеком и "ценит каждый прожитый день".

Напомним, "умерший" во время пьянки россиянин сбежал из морга, чтобы продолжить праздник. Кроме этого, американец заплатил 140 тысяч долларов, чтобы в будущем его семью "воскресили".

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