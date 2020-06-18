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Почтальон разгадал секрет послания, найденного на берегу реки

Сегодня, 08:35

Автором записки в бутылке оказался Клифт Макголлион

Американский почтальон помог разгадать тайну записки в бутылке 30-летней давности. Послание, датированное 1989 годом, с именем и адресом получателя ранее обнаружили два мальчика в возрасте семи и восьми лет на берегу реки Неч в Бомонте, штат Техас (США). Об этом сообщают в сюжете KFDM News, опубликованном на официальной Facebook-странице телеканала.

Заручившись помощью родных, мальчики попытались найти автора письма, но вскоре выяснили, что указанного адреса нет на карте. Решить задачу помог человек, много лет работающий почтальоном. По его словам, такого адреса действительно больше не существует, тем не менее дом по-прежнему стоит – там живут люди.

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Автором записки в бутылке оказался Клифт Макголлион. Он рассказал, что 30 лет назад у них с сыном была традиция оставлять подобные бутылки с посланиями во время рыбалки.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Это уже не первая подобная история. В январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео США бутылка записка послание
Источник: Сегодня
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