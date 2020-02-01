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Почувствуй себя на Марсе: Илон Маск записал собственную "взрывную" песню

Миллиардер обнародовал фото из студии звукозаписи, а также отметил, что сам создал текст песни

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:59
Илон Маск Фото: twitter.com/elonmusk
Илон Маск
Фото: twitter.com/elonmusk

Миллиардер Илон Маск, девушка которого подтвердила факт беременности, записал песню под названием Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своей энергии") в рамках своего проекта Emo G Records. Об этом основатель компании Tesla сообщил подписчикам на своей официальной странице в Twitter. Он обнародовал фото из студии звукозаписи, а также отметил, что сам создал текст песни и записал вокал.

На обложке сингла оказался кибертрак, летящий на фоне Марса.

В Twitter глава Tesla уже переименовала себя в E "D" M – это отсылка к EDM, сокращению от Electronic Dance Music ("электронная танцевальная музыка").

Смотрите, как Илон Маск разбил стекло Cybertruck:

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Ранее Илон Маск опубликовал свой хип-хоп сингл под названием RIP Harambe. Изобретатель посвятил его Харамбе – горилле из зоопарка Цинциннати. Несколько лет назад огромное животное пришлось застрелить, когда в его вольер упал маленький мальчик.

Напомним, ранее Маск засветился со своей подругой и несколькими друзьями за рулем недавно представленного пикапа Cybertruck в Малибу.

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Источник: Сегодня
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