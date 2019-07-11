Под Киевом показали самые дорогие яхты: впечатляющие фото

Новинки продемонстрировали в акватории живописных разливов Днепра

Под Киевом прошло яхт-шоу Фото: Batteries

9 июля под Киевом состоялась Grand Yacht Show – презентация новых моделей яхт премиальных брендов – Linssen 40 Sedan, Nimbus W9, Galeon 460 FLY, Princess. Сценой для дефиле технических новинок выступила акватория живописных разливов Днепра.

Гостями яхт-шоу стали Александр Шовковский, Марина Кутепова, Яна Клочкова, Дарья Трегубова, Маша Фокина, Дмитрий Ступка, Юлия Айсина и другие. Мероприятие прошло в загородном комплексе Riviera Zoloche Resort&Spa.

Роскошные яхты самых новых моделей Фото: Batteries Роскошные яхты самых новых моделей Фото: Batteries Роскошные яхты самых новых моделей Фото: Batteries Роскошные яхты самых новых моделей Фото: Batteries Роскошные яхты самых новых моделей Фото: Batteries 1/5

В течение вечера трое молодых киевских художников писали "портреты" главных героев вечеринки – яхт. Каждый из них работал в своем стиле и технике: Наталья Буг использовала для создания картины пастель, Анна Козырева – масло, Евгений Гладенко работал с грандиозными размерами в стиле стрит-арт.

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Специально для гостей мероприятия украинский художник Евгений Лапченко подготовил арт-интерактив по мотивам картины Дэвида Хокни "Большой всплеск" с применением технологии дополненной реальности.

Ведущей мероприятия выступила Полина Логунова, которая также сыграла авторский DJ-set.

Ранее "Сегодня" писали, что Porsche выпустила гибридную яхту. Яхту укомплектовали несколькими каютами, гостиной, столовой, кухней, спа и бассейном. Также мы рассказывали, как BMW 7 превратили в роскошную "яхту".

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