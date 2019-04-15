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Под тюрьмой Алькатрас обнаружили нечто невероятное

Для исследований ученые использовали современное оборудование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:22
Под Алькатрасом найден тоннель
Под Алькатрасом найден тоннель
Фото: Depositphotos

Одна из самых известных тюрем мира, которая расположена на небольшом острове Алькатрас, открыла археологам очередную тайну – там разыскали тоннель, о существовании которого ранее не было известно, передает Science Daily.

Тюрьма была построена в начале ХХ века. Она стала местом заключения множества преступников, в том числе и знаменитого гангстера Аль Капоне. Считается, что ни одному заключенному сбежать из тюрьмы не удалось. Впрочем, содержать тюрьму на острове оказалось довольно накладно – в середине ХХ века ее закрыли, а с 60-х годов она начала функционировать как музей, поэтому появилась возможность исследовать остров.

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Ученые использовали современное оборудование, включая устройства для радиолокации, тщательно обследовали территорию острова. Под основным зданием тюрьмы они нашли туннель, выложенный кирпичом, бомбоубежище и каналы – скорее всего они предназначались для прогулок заключенных.

Качество найденных находок удивило исследователей: постройки практически не пострадали от времени.

Напомним, лучшей достопримечательностью Европы стала ирландская тюрьма.

Смотрите видео: эксклюзивный материал из Алькатраса

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