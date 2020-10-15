Под угрозой исчезновения. В Колумбии спасли 80 детенышей черепах редкого вида

Пресмыкающихся вырастили зоозащитники и выпустили в море

На севере Колумбии в море выпустили 80 черепах. Пресмыкающихся еще детенышами подобрали зоозащитники, после чего их растили и ухаживали за ними в приютах.

Все это проводилось в рамках программы сохранения морской фауны. Детенышей черепах Хоксбилла (исчезающий вид, занесенный в Красную книгу) заметили на пляжах Лос-Бальсос и Лос-Кокитос-и-Манибурро, где из семи гнезд было взято 910 черепах, чтобы они благополучно достигли воды.

По данным Всемирного фонда дикой природы, под угрозой исчезновения находятся почти все виды морских черепах.

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