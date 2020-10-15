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Под угрозой исчезновения. В Колумбии спасли 80 детенышей черепах редкого вида

Сегодня, 12:50

Пресмыкающихся вырастили зоозащитники и выпустили в море

На севере Колумбии в море выпустили 80 черепах. Пресмыкающихся еще детенышами подобрали зоозащитники, после чего их растили и ухаживали за ними в приютах.

Все это проводилось в рамках программы сохранения морской фауны. Детенышей черепах Хоксбилла (исчезающий вид, занесенный в Красную книгу) заметили на пляжах Лос-Бальсос и Лос-Кокитос-и-Манибурро, где из семи гнезд было взято 910 черепах, чтобы они благополучно достигли воды.

По данным Всемирного фонда дикой природы, под угрозой исчезновения находятся почти все виды морских черепах.

тем временем американка превращает собак в диких животных. Смотрите, как все реалистично выглядит.

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животные черепахи
Источник: Сегодня
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