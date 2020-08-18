Поддержи Беларусь! Появился забавный флешмоб с котами-революционерами, фото

Идея акции принадлежит зоопсихологам Вере и Марине из гостиницы для животных Red Cat

В Instagram хозяева котов запустили революционный флешмоб – #кусьзабеларусь. Пользователи Сети делятся фотографиями своих котов на фоне бело-красной национальной символики, чтобы поддержать участников протестов в Беларуси.

Идея акции против насилия власти по отношению к людям принадлежит зоопсихологам Вере и Марине из гостиницы для домашних животных Red Cat.

"Коты ничего не понимают, но все чувствуют. Мы все понимаем и чувствуем, как наши коты. Мы не животные. Мы – люди. Мы вместе", – написали они в Instagram.

"Котики вне политики, но как бы не так... Сейчас в соседнем государстве идет расправа над простыми людьми, которые не мирятся с обманом и диктатурой. И их котики остаются дома одни, – пишет в Instagram зоопсихолог Марина. – Ребят, я прошу поддержать наших соседей хотя бы тем, чтобы освещать данную ситуацию. Насилие зашкаливает и нельзя замалчивать, никак".

К слову, хештег #кусьзабеларусь появился всего несколько дней назад и очень быстро разошелся по интернету.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

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Напомним, ранее Александр Лукашенко после обращения к белорусам стал старым-новым мемом.

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