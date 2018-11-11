Подобрали маникюр, который подойдет каждой девушке по знаку зодиака

Узнайте, как правильно выбрать цвет маникюра

Маникюр. Фото: pixabay

Эксперты рассказывают, что цвет маникюра нужно подбирать по знаку зодиака. Овен, например, символизирует энергичность, поэтому цвет для ногтей должен быть ярким. Можно попробовать красный или фиолетовый, это покажет уверенность и внутреннюю силу, пишет Tersukr.

Телец организован и расчетлив. Можно взять зеленый или нежно розовый. Эти оттенки не яркие, но элегантные.

Близнецы боятся скуки, для них не имеет правил. Лучшими цветами будут желтый и оранжевый. Нельзя наносить много блестящего покрытия.

Рак закрытый знак зодиака. Завоевать его доверие – большая редкость. Правильным выбором будет серебряный оттенок. Это продемонстрирует романтическую натуру.

Лев властный и энергичный. Можно выбрать бронзовый или золотой лак. Покрытие может быть не блестящим, но это не скроет внутренний потенциал.

Девы очень требовательны и сдержанные. Шоколадно-коричневый и синий оттенок поможет показать себя.

Весы природные и нежные. Им подойдут пастельные оттенки. Иногда можно экспериментировать с оттенками.

Скорпионы являются энергичными. Они сочетают в себе две личности – элегантную и нежную. Для первого варианта подойдут коричневые оттенки, а для второго – розовые.

Стрелки с рождения имеют позитивный взгляд на жизнь. Им можно выбрать оттенки фиолетового и черного лака, с их помощью можно показать свою смелость.

Козерогам подходят нейтральные и синие оттенки. Серо-коричневые цвета помогут сдержать боевой дух. Мягкий синий цвет больше раскроет романтическую сторону.

Водолей – сильная личность. В этом случае подойдут яркие оттенки. Хорошим экспериментом будет использование бирюзового цвета.

Рыбы – эмоциональные и сочувствующие. Им подойдут мягкие оттенки розового и фиолетового цвета.

Напомним, странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер. Многие пользователи отметили, что это выглядит пугающим и очень странным: "Ужасает", "Как в ночном кошмаре", "Нет, нет, нет и еще тысячу раз нет", "Я подумала что кто то лезет из ногтя как в звонке фильме. Очень страшно вышло", "Господи, чья это больная идея?", – написали подписчики страницы в Instagram.

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