Подобрали маникюр, который подойдет каждой девушке по знаку зодиака
Узнайте, как правильно выбрать цвет маникюра
Эксперты рассказывают, что цвет маникюра нужно подбирать по знаку зодиака. Овен, например, символизирует энергичность, поэтому цвет для ногтей должен быть ярким. Можно попробовать красный или фиолетовый, это покажет уверенность и внутреннюю силу, пишет Tersukr.
Телец организован и расчетлив. Можно взять зеленый или нежно розовый. Эти оттенки не яркие, но элегантные.
Близнецы боятся скуки, для них не имеет правил. Лучшими цветами будут желтый и оранжевый. Нельзя наносить много блестящего покрытия.
Рак закрытый знак зодиака. Завоевать его доверие – большая редкость. Правильным выбором будет серебряный оттенок. Это продемонстрирует романтическую натуру.
Лев властный и энергичный. Можно выбрать бронзовый или золотой лак. Покрытие может быть не блестящим, но это не скроет внутренний потенциал.
Девы очень требовательны и сдержанные. Шоколадно-коричневый и синий оттенок поможет показать себя.
Весы природные и нежные. Им подойдут пастельные оттенки. Иногда можно экспериментировать с оттенками.
Скорпионы являются энергичными. Они сочетают в себе две личности – элегантную и нежную. Для первого варианта подойдут коричневые оттенки, а для второго – розовые.
Стрелки с рождения имеют позитивный взгляд на жизнь. Им можно выбрать оттенки фиолетового и черного лака, с их помощью можно показать свою смелость.
Козерогам подходят нейтральные и синие оттенки. Серо-коричневые цвета помогут сдержать боевой дух. Мягкий синий цвет больше раскроет романтическую сторону.
Водолей – сильная личность. В этом случае подойдут яркие оттенки. Хорошим экспериментом будет использование бирюзового цвета.
Рыбы – эмоциональные и сочувствующие. Им подойдут мягкие оттенки розового и фиолетового цвета.
Напомним, странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер. Многие пользователи отметили, что это выглядит пугающим и очень странным: "Ужасает", "Как в ночном кошмаре", "Нет, нет, нет и еще тысячу раз нет", "Я подумала что кто то лезет из ногтя как в звонке фильме. Очень страшно вышло", "Господи, чья это больная идея?", – написали подписчики страницы в Instagram.
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