Подписчики раскритиковали модель из-за слишком "кривых ног"

Популярную модель из Австралии Шанину Шейк обвинили в грубой ретуши

Шанина Шейк Фото: instagram.com/shaninamshaik

28-летняя австралийская модель Шанина Шейк, сотрудничавшая со многими брендами, в том числе Chanel, Victoria’s Secret и Stella McCartney, попала в неприятную ситуацию из-за неудачного Photoshop на фотографиях в Instagram. Подписчиков Шейк возмутил тот факт, что она скрывает свою реальную внешность.

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3 августа красотка выложила в сети фото "с красивым видом". На снимке она позировала на балконе, с которого открывался чудесный вид на море.

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"Особенно мне нравится, как отфотошоплены ноги. Как можно видеть, решетки у ее ног искривленные", – написал в комментариях один из пользователей сети. "Отписалась из-за Photoshop", – отметил второй.

Шанина заметила возмущение подписчиков и в интервью Daily Mail поспешила уверить их, что не прибегала к ретуши. Модель заявила, что ее ноги и так достаточно хороши и она ими гордится.

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