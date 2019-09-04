Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Подписчики раскритиковали модель из-за слишком "кривых ног"

Популярную модель из Австралии Шанину Шейк обвинили в грубой ретуши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Шанина Шейк Фото: instagram.com/shaninamshaik
Шанина Шейк
Фото: instagram.com/shaninamshaik

28-летняя австралийская модель Шанина Шейк, сотрудничавшая со многими брендами, в том числе Chanel, Victoria’s Secret и Stella McCartney, попала в неприятную ситуацию из-за неудачного Photoshop на фотографиях в Instagram. Подписчиков Шейк возмутил тот факт, что она скрывает свою реальную внешность.

Смотрите видео: звезды и фотошоп – Мерьем Узерли

3 августа красотка выложила в сети фото "с красивым видом". На снимке она позировала на балконе, с которого открывался чудесный вид на море.

INSTAGRAM

"Особенно мне нравится, как отфотошоплены ноги. Как можно видеть, решетки у ее ног искривленные", – написал в комментариях один из пользователей сети. "Отписалась из-за Photoshop", – отметил второй.

Шанина заметила возмущение подписчиков и в интервью Daily Mail поспешила уверить их, что не прибегала к ретуши. Модель заявила, что ее ноги и так достаточно хороши и она ими гордится.

Ранее "Сегодня" показали 14 забавных случаев, когда фотошоп решает все. Кроме этого, мы писали о модели с необычной внешностью, которая поделилась селфи топлес

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леся Никитюк показала фигуру до и после фотошопа Польского президента Дуду позабавил фотошоп его снимка с Трампом Без капли фотошопа: забавные снимки из обычной жизни взорвали сеть Зомби-клон Анджелины Джоли напугала сеть своей внешностью
видео Австралия курьез фотошоп модель внешность
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно

Популярные статьи

Сегодня, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Сегодня, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Сегодня, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Сегодня, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Растрепанная Ани Лорак появилась в новом образе
Растрепанная Ани Лорак появилась в новом образе
Как ускорить метаболизм: 7 эффективных способов
Как ускорить метаболизм: 7 эффективных способов
Билли Айлиш не премии в РФ получала, а спала - Новости...
Билли Айлиш не премии в РФ получала, а спала - Новости...