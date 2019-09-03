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Подросток 10 лет подряд ел чипсы: что с ним случилось

У парня было расстройство избирательного питания: ему не нравилась "текстура" фруктов и овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Британский подросток ослеп и оглох на чипсовой диете
Британский подросток ослеп и оглох на чипсовой диете
Фото: Depositphotos

Авторы медицинского журнала Annals of Internal Medicine описали случай 17-летнего британского подростка из Бристоля, который из-за десятилетней "чипсовой диеты" почти потерял слух и ослеп.

Как сообщают медики, у парня было расстройство избирательного питания: ему не нравилась "текстура" фруктов и овощей. Из-за этого подросток из семи лет ел только понравившуюся ему еду: картофель фри, чипсы, бургер с ветчиной или говядиной. В возрасте 15 лет у парня ухудшилось зрение, развилась оптическая нейропатия, а позже начал пропадать слух.

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Врачи на протяжении двух лет пытались найти причину недуга. За это время парень ослеп и почти лишился слуха. Специалисты узнали, что у парня дефицит кальция, витаминов и минералов и только после этого пациент признался, как питается.

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Обследование показало, что из-за катастрофической нехватки витаминов зрительные нервы парня просто перестали работать, позже по этой же причине он пострадал слух.

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