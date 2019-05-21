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Подросток нашел останки неизвестного существа: фото

Снимки животного были отправлены к ученым из Университета Айовы в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:57
На ферме в США найдены останки мастодонта
На ферме в США найдены останки мастодонта
Фото: Depositphotos

Американец нашел 76-сантиметровую кость неизвестного доисторического существа на территории фермы в штате Айова.  Об этом сообщает интернет-издание HuffPost.

Позже снимки животного были отправлены к ученым из Университета Айовы. Экспертам удалось установить, что останки принадлежат мастодонту, вымершему около 10 тысяч лет назад. Это животное принадлежит к семейству млекопитающих (отряд – хоботных). Они отличались от мамонтов и ныне живущих слонов некоторыми признаками, которые в основном связаны с особым строением зубов.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо:

Сообщается, что фермеры пожертвовала находку хранилищу палеонтологии Университета Айовы. Они предпочли не называть имена, чтобы избежать вторжения посторонних на их владения. Около 30 лет они также нашла на своей ферме кости шерстистого мамонта.

Напомним, на юго-востоке Великобритании в графстве Суссекс исследователями Кембриджского университета были обнаружены 85 четких следов динозавров вдоль побережья пролива Ла-Манш у скал возле Гастингса. "Сегодня" также писали о том, что ученые обнаружили динозавра, который противоречит науке - он заставит ученых пересмотреть историю. 

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