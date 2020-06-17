Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

Удивительные кадры сняты у мыса Опук

Блогер во временно оккупированном Россией Крыму сняла на видео, как ее пес Патрик играет с дельфином на берегу моря. Удивительные кадры появились в Instagram-аккаунте zvezdopad_vospominanij.

На ролике можно увидеть, как овчарка подбегает к дельфину, который плещется возле берега у мыса Опук, и лижет его.

"Патрик лизнул дельфина, а я до сих пор нет. В съемках никто не пострадал, дельфин не выбрасывается, а ловит рыбу", – написала под роликом женщина.

Видео: instagram.com/zvezdopad_vospominanij

"Какая прелесть", "Какая красота. Повезло Вам", "Очень интересный момент! Спасибо за видео!", "Прикольно", "Морем запахло", – пишут в комментариях пользователи сети.

К слову, дельфины живут преимущественно в умеренно-теплых морских водах. Это стадные животные. Как правило, плавают на мелководье или по крайней мере остаются вблизи поверхности. Могут развивать скорость до 55 км/ч.

Ранее "Сегодня" писали, как дельфины помогли мужчинам ловить рыбу.

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