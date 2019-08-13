Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

Юзеры в комментариях отмечают, что что дамы оделись неподобающим образом

Подружек невесты в сети обвинили в отсутствии чувства стиля Фото: Depositphotos

В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появилось фото подружек невесты на свадьбе, наряды которых раскритиковали пользователи сети. Об этом сообщает Mirror.

Подружек невесты высмеяли за неподобающие наряды Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

Некоторые подписчики сообщества заявили, что дамы оделись неподобающим образом для праздника по случаю бракосочетания. Например, один из них заявил, что на фотографиях "можно рассмотреть их нижнее белье" и что платье "слишком подчеркивает грудь", что неприлично на свадьбе.

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Как можно увидеть на обнародованном снимке, на одной гостье был короткий облегающий топ темно-розового цвета и узкая юбка с вырезом до бедра, на другой – очень короткое платье из кружева светло-голубого оттенка, которое на снимке из-за особенностей освещения выглядит белым. Надевать белое на свадьбу кому-либо из женщин, кроме невесты, традиционно считается дурным тоном.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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