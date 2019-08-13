Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото
Юзеры в комментариях отмечают, что что дамы оделись неподобающим образом
В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появилось фото подружек невесты на свадьбе, наряды которых раскритиковали пользователи сети. Об этом сообщает Mirror.
Некоторые подписчики сообщества заявили, что дамы оделись неподобающим образом для праздника по случаю бракосочетания. Например, один из них заявил, что на фотографиях "можно рассмотреть их нижнее белье" и что платье "слишком подчеркивает грудь", что неприлично на свадьбе.
Смотрите видео: как проходит свадьба по-французски
Как можно увидеть на обнародованном снимке, на одной гостье был короткий облегающий топ темно-розового цвета и узкая юбка с вырезом до бедра, на другой – очень короткое платье из кружева светло-голубого оттенка, которое на снимке из-за особенностей освещения выглядит белым. Надевать белое на свадьбу кому-либо из женщин, кроме невесты, традиционно считается дурным тоном.
Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram