Подсолнух и медуза длинною в 200 метров. Пляжи Бердянска украсили необычные рисунки

Местным художникам понадобилось около восьми часов на один рисунок

Двухсотметровый подсолнух и медуза появились на пляже в пригороде Бердянска. Огромные рисунки на песке создал местный художник Никита Самойленко вместе с двумя младшими братьями. Для своих шедевров братья выбрали красивое место в лиманах на территории Курорта.

Использовали художники только грабли и тяпки. Для такой работы нужны физические усилия и время. К слову, на создание рисунка с подсолнухом, у братьев ушло около восьми часов.

Украинский художник рассказал, что никаких набросков и макетов рисунков у них нет – все рождается с головы.

Огромный рисунок в Бердянске Фото: скриншот

Бердянские геоглифы лучше всего можно рассмотреть с высоты.

Ранее мы рассказывали, что у Бердянска обнаружили "медузный остров".

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