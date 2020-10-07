Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Подсолнух и медуза длинною в 200 метров. Пляжи Бердянска украсили необычные рисунки

Сегодня, 12:35

Местным художникам понадобилось около восьми часов на один рисунок

Двухсотметровый подсолнух и медуза появились на пляже в пригороде Бердянска. Огромные рисунки на песке создал местный художник Никита Самойленко вместе с двумя младшими братьями. Для своих шедевров братья выбрали красивое место в лиманах на территории Курорта.

Использовали художники только грабли и тяпки. Для такой работы нужны физические усилия и время. К слову, на создание рисунка с подсолнухом, у братьев ушло около восьми часов.

Украинский художник рассказал, что никаких набросков и макетов рисунков у них нет – все рождается с головы.

Огромный рисунок в Бердянске
Огромный рисунок в Бердянске
Фото: скриншот

Бердянские геоглифы лучше всего можно рассмотреть с высоты.

Ранее мы рассказывали, что у Бердянска обнаружили "медузный остров".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Документальный фильм о легендарном художнике Бэнкси покажут в Украине У Бердянска обнаружили "медузный остров" (видео)
художник Бердянск рисунки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"

Популярные статьи

Вчера, 17:26Fun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Вчера, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

Вчера, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

5 октябряFun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

5 октябряШоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

5 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

5 октябряШоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

5 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

Новости партнеров

Невестка Пугачевой в дерзком мини опозорилась на свадьбе
Невестка Пугачевой в дерзком мини опозорилась на свадьбе
«З нею безумовно щось не так». Танці Брітні викликали здивування
«З нею безумовно щось не так». Танці Брітні викликали здивування
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять