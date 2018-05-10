Погоня гусей за аллигатором: забавное видео

Необычное зрелище американец записал на камеру и выложил в сети

Гуси. Фото: pixabay

Погоню гусей за аллигатором снял на камеру случайный очевидец из Флориды (США). На кадрах видно, как восемь птиц идут за аллигатором и громко гогочут. Необычным видео мужчина поделился на своей странице в Facebook.

Странное поведение гусей может быть связано с тем, что хищное животное съело одного из их детенышей.

"Никогда не знаешь, что тебя ожидает на поле для гольфа", – написал автор публикации.

Напомним, включенная камера попала в пасть крокодилу: невероятное видео.

Работник одного из австралийских зоопарков (Сомерсет, штат Новый Южный Уэльс) Тим Фолкнер разместил в Facebook видео, на котором показано, как огромный крокодил зажимает в пасте камеру GoPro.

Кроме этого, мы писали, что чудом спасшегося от крокодила жирафа съели львы.

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской республике гид Марио Пол во время сафари снял на видео, как жираф сумел спастись от крокодила, однако попал в пасть ко львам.

Также сообщалось: жестокую схватку стада бегемотов с крокодилом сняли на видео.

71-летний голландец Хариш Кумар, который путешествовал по национальному парку Серенгети в Танзании, снял схватку между несколькими десятками бегемотов и крокодилом.