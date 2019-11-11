Погоню косаток за самым опасным хищником океана сняли на видео

Инцидент произошел в заливе Моссел, у небольшого скалистого острова Сил

Охота косаток на самого опасного хищника океана попала на видео Фото: Pixabay

Сотрудники организации по охране окружающей среды Oceans Research сняли на видео, как косатки гоняются за большими белыми акулами, которых считают самыми жестокими хищниками океана. Инцидент произошел в заливе Моссел, у небольшого скалистого острова Сил. Ролик опубликован на странице Oceans Research в Facebook.

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"Косаток застали в погоне за акулой, и в то время поблизости было еще несколько. Одна хищница, кажется, нервничала из-за присутствия косаток, но другая не выглядела слишком взволнованной", – написали Oceans Research в Facebook. Исследователи будут следить за активностью косаток и акул в течение следующих нескольких дней.

"Когда косатки появляются в районе охоты больших белых акул, последние, как правило, исчезают в течение нескольких минут и не возвращаются к этому месту до конца сезона. При этом косатки могут просто проплывать мимо", – рассказывает морской эколог из Монтерейского аквариума Сальвадор Йоргенсен.

Напомним, расправа двух косаток над дельфином попала на видео. Кроме этого, мы писали, как стая косаток увязалась за плавающей женщиной, приняв ее за тюленя.

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