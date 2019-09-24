Похмелье – это болезнь: суд принял курьезное решение

Британские журналисты отмечают, что постановление появилось в разгар Октоберфеста

Суд в Германии признал похмелье болезнью Фото: Depositphotos

Суд в немецком Франкфурте-на-Майне признал, что похмелье является болезнью. Это решение было принято после того, как анонимный истец заявил, что компания, предлагающая антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, незаконно заявляла о лечебных свойствах этих продуктов. Об этом сообщает информагентство AFP.

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В своем решении судья отметил, что болезнью считаются даже небольшие и временные изменения нормального состояния или деятельности организма. Это включает в себя усталость, тошноту и головные боли, которые могут появляться при похмелье, пишет издание. Таким образом производители средств от похмелья не могут давать информацию или создавать впечатление, что их продукт – профилактика или лекарство от этой болезни.

Британские журналисты отмечают, что постановление суда появилось через несколько дней после начала Октоберфеста. На этом мероприятии, традиционно собирающем множество туристов, пиво льется рекой.

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