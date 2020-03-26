"Похож на моего мужа": девушка на карантине создает забавные образы для унитаза, фото

Результатами работы Уитни Якуб из города Боулдер поделилась в Facebook

Уитни Якуб из города Боулдер, что находится в американском штате Колорадо, во время карантина из-за пандемии коронавируса нашла для себя новое увлекательное хобби – создавать веселые образы для своего унитаза. Результатами работы девушка поделилась в Facebook 21 марта. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

Уитни рассказывает, что она недавно вернулась из Египта и находится на самоизоляции. "11-й день карантина. Я нашла новое хобби – туалетное искусство", – написала она под забавными снимками в Facebook.

Чтобы украсить свой унитаз, она использует множество предметов, но основной элемент – это два рулона туалетной бумаги.

Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller Американка создает смешные образы для унитаза Фото: facebook.com/whitney.miller 1/7

Хобби американки оценили десятки тысяч людей по всему миру, находящихся на карантине во время глобальной пандемии COVID-19. "Спасибо, что развеселила меня", – написала одна из подруг Якуб. "Как творчески! Мне нравится. Спасибо, что подбодрила в это нелегкое время!" – отметила вторая. "Похож на моего мужа", – посмеялась третья.

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На карантине люди развлекаются как могут. Например, парикмахерша из США сделала своему парню забавные прически, а мексиканец отправил в универмаг крошечного пса.

Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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