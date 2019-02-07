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"Похоже на Tinder": появился забавный сайт знакомств для собак

Новое приложение запустили разработчики из Литвы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Появился сайт знакомств для собак Фото: GetPet
Появился сайт знакомств для собак
Фото: GetPet

Разработчики из Литвы выпустили приложение GetPet для Android, с помощью которого можно знакомиться с собаками из приютов, пишет AP.

"Это похоже на Tinder, но с собаками, – рассказывает Вайдас Гецявичюс, один из создателей приложения. – Вы можете договориться о встрече с собакой".

Гецявичюс добавил, что эта идея пришла к создателям, когда те увидели бездомную собаку на улице. На данный момент в приложении доступны только собаки, но планируется добавить кошек и других животных.

Все описания на страничке у каждого питомца указываются пол, возраст и другие детали (например, проводились ли кастрация или стерилизация). На главном экране пользователям показывают профили собак. "Крестик" – переход к следующей собаке, "сердечко" – животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте.

При этом в течение первых двух недель наставники из GetPet будут помогать советами по уходу за питомцем. Пока приложение работает только в Литве, все описания там тоже на литовском. В будущем создатели GetPet планируют добавить в приложение кошек и других животных.

Напомним, американца Джошуа Хорнера посадили на 50 лет за сексуальное насилие, но от срока мужчину спас пес. Кроме этого, мы писали, что в американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла.  Также сайт "Сегодня" рассказывал историю украинского Хатико: собака ждет хозяина, который оставил ее в поле.

Смотрите видео: в Ужгороде открыли приют для лохматых бездомных

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