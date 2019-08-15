Похудел на 100 килограммов: британец поделился секретом сброса веса

Мужчина начал стремительно худеть после поездки в гости к брату, живущему в Китае

Бен Маскрофт Фото: Slimming World

42-летний Бен Маскрофт из английского города Шеффилд из-за веса в 175 килограммов всю жизнь чувствовал себя крайне некомфортно. Все изменилось после того, как британец посетил своего брата – мужчина начал худеть и сейчас избавился уже от ста килограммов, сообщает издание Daily Mirror.

С детства мужчина вел нездоровый образ жизни: питался жареными блюдами и выпивал большое количество газированных напитков. Он с трудом ходил пешком даже на небольшие расстояния и порой не мог перевернуться в постели.

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Семь лет назад мужчина решил поехать на встречу с братом в Китай. По словам британца, это стало для него настоящей пыткой: в самолете ему пришлось попросить удлинитель для ремня безопасности. Из-за лишнего веса он так и не смог подняться на Великую китайскую стену и испытывал смущение, когда люди смотрели на него с удивлением: "Многие из них никогда не видели таких людей, как я, которые весят под 200 килограммов".

Бен Маскрофт Фото: Slimming World Бен Маскрофт Фото: Slimming World Бен Маскрофт Фото: Slimming World Бен Маскрофт Фото: Slimming World Бен Маскрофт Фото: Slimming World 1/5

Тогда Маскрофт решил сбросить вес и пошел в специальную оздоровительную группу. Там он познакомился с Карен Паркер и начал стремительно худеть. "Моя группа для похудения не просто изменила мою жизнь, она дала мне жизнь, о которой я мог только мечтать", – рассказал он. Бен перешел на здоровое питание и начал заниматься боксом и йогой.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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