Похудела без диет и спортзала: сбросившая 57 кг шотландка вышла замуж

Еще в 2017 году Челси Гулд не могла самостоятельно завязать шнурки и постоянно страдала одышкой

Челси Гулд с мужем Фото: Kennedy News and Media

24-летняя Челси Гулд из шотландского города Камернолд после неудачных отношений похудела в два раза и вышла замуж. Еще в 2017-м вес девушки достиг 115 килограммов. Она не могла самостоятельно завязать шнурки и постоянно страдала одышкой. Однажды Челси взяла себя в руки и решила кардинально изменить образ жизни, пишет Daily Mail.

Челси Гулд до похудения Фото: Kennedy News and Media

По словам Гулд, из-за неудач в личной жизни она начала заедать стресс, отдавая предпочтение фастфуду и еде на вынос. За год на обеды из ресторанов быстрого питания шотландка потратила около 10 тысяч фунтов стерлингов (314,5 тыс. грн).

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Когда девушка решила похудеть, ей пришлось полностью отказаться от вредной еды, а затем записаться на операцию по уменьшению желудка. Сбросив 57 килограммов лишнего веса, она начала новые отношения и вышла замуж. "Было потрясающе сбросить столько веса и надеть свадебное платье", – отметила она.

Челси Гулд и ее муж Фото: Kennedy News and Media

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