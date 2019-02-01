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Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

Марни Бенни за 11 месяцев похудела на 70 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
138-килограммовой австралийке удалось сбросить 70 кг Фото: Instagram
138-килограммовой австралийке удалось сбросить 70 кг
Фото: Instagram

47-летняя Марни Бенни из австралийского Мельбурна за 11 месяцев похудела на 70 килограммов. Женщина рассказывает, что быстро сбросить вес ей помогли тренировки, правильное питание и поддержка близких.

Бенни призналась, что около двух лет каждую неделю тратила примерно 450 австралийских долларов (8,9 тысяч гривен) в неделю на доставку домой фастфуда, фиш-энд-чипс, китайской лапши и газировки без сахара. Австралийка говорит, что ненавидела себя за такой образ жизни, но могла справляться с негативными эмоциями только с помощью сладостей и жареного.

"Я пропускала завтрак и обед, и, когда приходила домой, заказывала еду из ресторанов и объедалась", – рассказывает она журналистам News.com. 

Изменила образ жизни 47-летняя Марни только после похода к врачу, который рассказал ей о высоком риске инфаркта, инсульта и диабета. Медик посоветовал женщине выполнять простые физические упражнения, чтобы привести себя в форму и улучшить общее состояние здоровья.

За 11 месяцев 138-килограммовой австралийке удалось сбросить 70 килограммов. Вскоре она смогла пробежать первый марафон.
 

INSTAGRAM (@marnie_benney)

 

INSTAGRAM (@marnie_benney)

 

INSTAGRAM (@marnie_benney)

 

INSTAGRAM (@marnie_benney)

 

Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности. Также мы писали, о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.

Смотрите видео: секреты похудения без усилий

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Источник: Сегодня
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