Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Максимальный вес американки составил 176 килограммов при росте 1,8 метра

Женщина похудела из страха стать посмешищем Фото: Depositphotos

Мать-одиночка с двумя детьми Меган Маккормак из американского штата Оклахома поразила сеть на 100 килограммов похудением. Максимальный вес женщины составил 176 килограммов при росте 1,8 метра. Она боялась, что незнакомые люди начнут фотографировать ее, и она станет посмешищем в интернете. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life Меган Маккормак похудела на 100 килограммов Фото: PA Real Life 1/7

Меган Маккормак работала менеджером в аптеке и начала бесконтрольно набирать вес, поскольку из-за продолжительных рабочих смен у нее был неправильный режим питания. На работе она часто могла целый день голодать, а перед сном употребляла до 2,5 тысячи калорий наедаться нездоровой пищей.

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Женщина испытывала вину перед своими детьми из-за того, что не могла пойти с ними в парк развлечений: она не поместилась бы в тележку американских горок. Поэтому американка решила изменить свою жизнь. Стала заниматься в спортзале, и ей удалось сбросить 57 килограммов, но вскоре половина из них вернулась.

В октябре 2018 года Меган решилась на операцию по шунтированию желудка и продолжила занятия в спортзале по пять раз в неделю. Кроме того, она изменила диету: стала есть по пять раз в день понемногу и отдавать предпочтение белковой пище. В результате ей удалось похудеть на 101 килограмм.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Кроме этого, мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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