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Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Диетолог разработал для нее строгий план питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Британка похудела на 32 килограмма Фото: Louis Hansel / Unsplash
Британка похудела на 32 килограмма
Фото: Louis Hansel / Unsplash

30-летняя Сэмми Келли из английского графства Хэмпшир, которая весила 89 килограммов, смогла взять себя в руки и похудеть на 32 килограмма. После изменения пищевых привычек она начала заниматься спортом, больше ходить и реже пользоваться транспортом. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.

Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
Сэмми Келли
Фото: PA Real Life
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В сентябре 2017 года Келли обратилась к диетологу, который разработал для нее строгий план питания. "Мне нужно было контролировать свои порции, – подчеркнула она. – Кроме того, консультант очень поддержал меня". Уже к февралю 2018 года вес британки уменьшился до 57 килограммов.

Смотрите видео: все подводные камни средств для похудения

Женщина утверждает, что ее жизнь изменил случай, произошедший в 2017-м году. Сэмми решила научить сына по имени Арчи кататься на велосипеде без посторонней помощи. "Он был на седьмом небе от счастья, когда смог проехать без подстраховки отца, – вспоминает она. – Попросил меня следовать за ним. Кричал: "Догоняй, мамочка, догоняй меня", но у меня не было сил бежать за ним. Мне пришлось сказать, чтобы он прекратил кричать".

После этого британка решила привести себя в форму, чтобы больше не пропускать радостные события в жизни собственных детей.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Кроме этого, мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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