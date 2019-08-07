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Похудевшая на 40 кг россиянка удивила фигурой сеть: фото

Раньше Александра Тарасова весила 105 килограммов, а теперь – всего 63

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Александра Тарасова
Александра Тарасова
Фото: instagram.com/tarasova_pp

Российская блогерша Александра Тарасова всего за пять месяцев похудела на сорок килограммов. Женщина утверждает, что привести себя в форму ей удалось благодаря правильному питанию. К тому же, у нее пропала аллергия, волосы перестали выпадать, а кожа – шелушиться.

Александра Тарасова
Александра Тарасова
Фото: instagram.com/tarasova_pp

"Жаря картошку мужу в 23:00, я даже не пробую ее, мне не хочется из-за жареной картошки или котлеты перечеркнуть все свои труды и старания, – пишет Тарасова на своей странице в Instagram. – Я хочу быть здоровой, нравиться своему мужу и снова порхать над землей".

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Женщина утверждает, что раньше она весила 105 килограммов, а теперь – всего 63. Но после похудения появилась другая проблема – растяжки.

"До двадцати лет я даже никак не переживала из-за наличия у меня растяжек или висящего живота. Ну, собственно, и вес-то мой меня мало тогда волновал. Когда я за пять месяцев скинула сорок килограммов, живот повис в первые месяцы после похудения", – поделилась Александра Тарасова. 

По словам женщины, чтобы решить эту проблему она начала ухаживать за кожей – ходит на массажи, обертывания, делает скрабирование и упражнения на пресс. За последние полгода россиянка стала настоящей звездой в сети – на ее страницу подписаны около 36,5 тысячи человек. 

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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Источник: Сегодня
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