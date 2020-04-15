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Похудевшая на 47 кг женщина увидела себя в зеркале и впала в депрессию: фото

Ей пришлось 18 месяцев посещать психотерапевта, чтобы справиться с этой проблемой

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:57

Зебе Войку из Лондона (Великобритания) после похудения перестала узнавать себя в зеркале и осталась недовольна новой внешностью. Об этом сообщает издание The Sun.

Женщина сделала операцию по уменьшению желудка в Румынии за 6,5 тыс. фунтов стерлингов (222 тыс. грн), после чего за восемь месяцев похудела на 47 килограммов. По словам Зебе, она решилась на этот шаг, потому что мечтала стать матерью, но никак не могла забеременеть. Врачи сообщили Войку, что причиной бесплодия может оказаться ожирение. В 34 года при росте 152 сантиметра она весила 96 килограммов. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

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Однако изменение фигуры не помогло избавиться от бесплодия и вызвало у Зебе психологические проблемы. Она перестала узнавать себя в зеркале, а ее характер стал невыносимым.

Зебе Войку похудела на 47 килограммов
Фото: Triangle News
Зебе Войку похудела на 47 килограммов
Фото: Triangle News
Зебе Войку похудела на 47 килограммов
Фото: Triangle News
Зебе Войку похудела на 47 килограммов
Фото: Triangle News
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Сама женщина отмечает, что она все время жаловалась мужу, что хочет быть толстой. Британке пришлось 18 месяцев посещать психотерапевта, чтобы справиться с проблемой.

Смотрите видео: все подводные камни средств для похудения

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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