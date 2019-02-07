Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса
Жительница Канады показала на фото, как изменилось ее тело
21-летняя девушка из Канады Алиша Майкнейр из-за любви к фастфуду и газированным напиткам набрала 171 килограмм. Ее суточная норма калорий – 2000, но лишь за один прием пищи девушка могла съесть вдвое больше. Из-за лишнего веса Алише приходилось искать одежду размера XXXXL, а пышные формы давали повод школьникам издеваться над ней годами.
INSTAGRAM (@goldcorosefitness)
INSTAGRAM (@goldcorosefitness)
В 17 лет Майкнейр едва не задохнулась из-за газировки. Тогда она поняла, что так больше жить нельзя, ведь лишние килограммы могут ее убить. Поэтому девушка начала усердно работать, чтобы привести себя в хорошую физическую форму. Изнурительные тренировки и правильное питание помогли ей похудеть почти вдвое. Теперь она весит 82,5 килограммов.
INSTAGRAM (@goldcorosefitness)
В своем Instagram похудевшая жительница Канады показывает видео с тренировок, а также сравнивает себя нынешнюю с фотографиями из прошлого.
INSTAGRAM (@goldcorosefitness)
Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности. Также мы писали, о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.
Смотрите видео – секреты похудения без усилий:
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