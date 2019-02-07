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Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

Жительница Канады показала на фото, как изменилось ее тело

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Алиша Майкнейр Фото: instagram.com/goldcorosefitness
Алиша Майкнейр
Фото: instagram.com/goldcorosefitness

21-летняя девушка из Канады Алиша Майкнейр из-за любви к фастфуду и газированным напиткам набрала 171 килограмм. Ее суточная норма калорий – 2000, но лишь за один прием пищи девушка могла съесть вдвое больше. Из-за лишнего веса Алише приходилось искать одежду размера XXXXL, а пышные формы давали повод школьникам издеваться над ней годами.
 

INSTAGRAM (@goldcorosefitness)

 

INSTAGRAM (@goldcorosefitness)

 

В 17 лет Майкнейр едва не задохнулась из-за газировки. Тогда она поняла, что так больше жить нельзя, ведь лишние килограммы могут ее убить. Поэтому девушка начала усердно работать, чтобы привести себя в хорошую физическую форму. Изнурительные тренировки и правильное питание помогли ей похудеть почти вдвое. Теперь она весит 82,5 килограммов.
 

INSTAGRAM (@goldcorosefitness)

 

В своем Instagram похудевшая жительница Канады показывает видео с тренировок, а также сравнивает себя нынешнюю с фотографиями из прошлого.
 

INSTAGRAM (@goldcorosefitness)

 

Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности. Также мы писали, о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.

Смотрите видео – секреты похудения без усилий:

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Источник: Сегодня
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