Похудевшая на четыре размера женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Американка изменила свою систему питания: стала есть больше рыбы, курицы и овощей

34-летняя Эшли Браун из американского города Сан-Франциско поделилась невероятными результатами быстрого сброса веса. Женщина перед свадьбой похудела на четыре размера благодаря здоровой пище и виртуальным занятиям с тренером. О том, как лучше всего привести себя в форму, она рассказала в интервью изданию Today.

Эшли Браун до похудения

Фото: Courtesy of Ashleigh Brown

Эшли Браун выбрала график по три получасовых занятия в неделю. Также женщина изменила свою систему питания: стала есть больше рыбы, курицы, овощей и пить больше воды. Вскоре она заметила значительные изменения объемов тела и похудела на четыре размера джинсов. В результате Браун на свадьбе чувствовала себя замечательно.

Эшли Браун с мужем на свадьбе

Фото: Courtesy of Ashleigh Brown

Чтобы быстро и эффективно похудеть, американка советует внимательно относиться к выбору диеты, заботиться о себе, а также выбрать правильный комплекс упражнений, учитывая все индивидуальные особенности организма.

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Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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