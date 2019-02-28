Похудевшая вдвое молодая мать раскрыла тайну потери веса: фото
Женщина пробовала сидеть на диетах, однако это не помогло
130-килограммовая жительница штата Квинсленд (Австралия) Александра Симонс, которая сильно поправилась после рождения сына Хадсона, сумела быстро похудеть на 62 килограмма.
"Я хотела носить бикини, не опасаясь, что буду выглядеть жутко. Да что там бикини, я боялась даже есть в общественных местах. Я пряталась в туалетах, где могла втайне перекусить без осуждения окружающих", — рассказывает молодая мать журналистам издания News.com.au.
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Александра пробовала сидеть на диетах, однако они приносили лишь временные результаты: потерянные килограммы вновь возвращались. Женщина снова серьезно задумалась над своим внешним видом, когда начала кормить ребенка грудью. "Боже мой, я в самом деле похожа на жирную корову", — призналась она тогда.
Австралийка обратилась за помощью к хирургу, который провел ей рукавную гастропластику (операция по уменьшению объема желудка хирургическим путем). После этого женщина приучила себя к выполнению физических упражнений и спустя три года после операции добилась желаемой формы.
Сейчас Симонс весит 68 килограммов и ожидает второго ребенка. Она поделилась своей историей, чтобы помочь людям, которые находятся в подобной ситуации, изменить свою жизнь.
Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.
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