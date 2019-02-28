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Похудевшая вдвое молодая мать раскрыла тайну потери веса: фото

Женщина пробовала сидеть на диетах, однако это не помогло

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:46
Австралийка похудела вдвое Фото: instagram.com/sleevemyworld
Австралийка похудела вдвое
Фото: instagram.com/sleevemyworld

130-килограммовая жительница штата Квинсленд (Австралия) Александра Симонс, которая сильно поправилась после рождения сына Хадсона, сумела быстро похудеть на 62 килограмма.
 

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"Я хотела носить бикини, не опасаясь, что буду выглядеть жутко. Да что там бикини, я боялась даже есть в общественных местах. Я пряталась в туалетах, где могла втайне перекусить без осуждения окружающих", — рассказывает молодая мать журналистам издания News.com.au.

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Александра пробовала сидеть на диетах, однако они приносили лишь временные результаты: потерянные килограммы вновь возвращались. Женщина снова серьезно задумалась над своим внешним видом, когда начала кормить ребенка грудью. "Боже мой, я в самом деле похожа на жирную корову", — призналась она тогда.
 

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Австралийка обратилась за помощью к хирургу, который провел ей рукавную гастропластику (операция по уменьшению объема желудка хирургическим путем). После этого женщина приучила себя к выполнению физических упражнений и спустя три года после операции добилась желаемой формы.
 

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Сейчас Симонс весит 68 килограммов и ожидает второго ребенка. Она поделилась своей историей, чтобы помочь людям, которые находятся в подобной ситуации, изменить свою жизнь.
 

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Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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Источник: Сегодня
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