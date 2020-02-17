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Похудевший на 11 кг пес потерял интерес к жизни: фото

Собаку лишили любимого арахисового масла и перестали подкармливать едой со стола

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным Фото: twitter.com/DailyMirror
Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
Фото: twitter.com/DailyMirror

Лабрадор по кличке Миллер из американского штата Иллинойс из-за угрозы здоровью похудел на 11 килограммов, однако потерял интерес к жизни. Об этом в интервью The Mirror рассказала хозяйка животного – фотограф Жаклин Хенсли.

Женщина утверждает, что похудевший до неузнаваемости Миллер стал выглядеть несчастным, в отличие от того времени, когда он был полным и ел вдоволь. "Действительно, он выглядит немного печальным, поскольку больше не получает много вкусных угощений", – отметила она.

По словам Хенсли, благодаря диете и увеличению физических нагрузок питомец избавился от лишнего веса, который мог в будущем негативно отразиться на его суставах и общем состоянии здоровья.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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Миллера лишили его любимого арахисового масла и перестали подкармливать едой со стола, заменив ее низкокалорийным собачьим кормом и морковью в качестве угощения, также с ним стали вдвое дольше гулять, в результате чего пес за девять месяцев похудел на 11 килограммов. До диеты лабрадор весил 48 килограммов.

Напомним, в Болгарии хозяин французского бульдога по кличке Лео записал тренировку своего питомца на видео во время прогулки. На ролике показано, как упитанный пес упражняется в прыжках через барьеры и неожиданно застревает между двух стволов дерева.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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