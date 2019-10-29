Похудевший на 114 кг мужчина раскрыл главные правила сброса веса

Британец изменил свои пищевые привычки, отказался от алкоголя и начал вести более здоровый образ жизни

Британец сбросил 114 килограммов Фото: Depositphotos

65-летний Роб Диггори из английской деревни Рабери, графство Вустершир, похудел без вреда для здоровья на 114 килограммов. Мужчина достиг максимального веса в 178 килограммов, когда попал под сокращение на работе и расстался с супругой. Каждый день он выпивал и ел нездоровую пищу, однако однажды твердо решил начать новую жизнь, пишут журналисты газеты Birmingham Mail.

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"Я дошел до того, что у меня не было средств оплатить коммунальные услуги. Я сидел дома без отопления и электричества, – рассказывает британец. – По сути я просто опустил руки, меня уже ничего в этой жизни не интересовало. Около недели я голодал и замерзал в собственном доме. У меня так сильно болели ноги, казалось, что я умираю".

Роб Диггори Фото: Birminghammail Роб Диггори Фото: Birminghammail Роб Диггори Фото: Birminghammail Роб Диггори Фото: Birminghammail Роб Диггори Фото: Birminghammail Роб Диггори Фото: Birminghammail Роб Диггори Фото: Birminghammail 1/7

Вскоре состояние здоровье Диггори так ухудшилось, что он попал сначала в больницу, а затем – в дом престарелых. Тогда брат Роба по имени Марк посоветовал ему присоединиться к группе по снижению веса. Мужчина изменил свои пищевые привычки, отказался от алкоголя и начал вести более здоровый образ жизни. В 2019 году Диггори получил награду за то, что спустя четыре года после похудения смог сохранить вес.

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