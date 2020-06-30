Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Парень завтракает овсянкой на молоке, а на обед ест вареную курицу, овощи или два яйца

22-летний Рахул Данг из индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудел на 50 килограммов за полтора года. Парень, который еще в 2018 году весил 120 килограммов, признался, что всю жизнь страдал от ожирения, из-за чего его постоянно дразнили в школе. О секретах нормализации веса парень рассказал журналистам издания Times of India.

Рахул Данг похудел на 50 кг Фото: TOI Health & Fitness

Поначалу Данг занялся спортом, делая упор на кардиотренировки и функциональные упражнения: берпи, различные планки и джампинг джек. Он прорабатывает разные группы мышц в разные дни, а в воскресенье отдыхает. Важный момент: перед походом в спортзал парень пьет чашку кофе (это, по мнению Данга, полезно для пищеварения и укрепляет иммунитет).

Также индиец изменил свой рацион: завтракает овсянкой на молоке, на обед ест вареные овощи и вареную курицу или два яйца, а на ужин – брюссельскую капусту и дал – традиционный вегетарианский индийский пряный суп-пюре из разваренных бобовых.

"Я прошел долгий путь от замкнутого ребенка, который весил 120 килограммов, до блогера, делающего посты о моде и фитнесе", – говорит похудевший на 50 кг Рахул.

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